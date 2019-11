Bob Jungels sera privé de chrono aux JO de Tokyo

L'Union cycliste internationale a dévoilé, lundi, ses quotas par nation pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Le Luxembourg a hérité d'une place chez les dames pour le contre-la montre et une pour la course en ligne. Elles semblent, sauf surprise, promises à Christine Majerus. En revanche côté masculin, il n'y aura que deux places pour la course en ligne et aucune pour le chrono.

«Seules les 30 premières nations du classement mondial héritaient d'une place pour le contre-la-montre. Or nous sommes 31es. Il ne manque que 14 points sur la Lettonie», regrettait le directeur technique national Christian Helmig, lundi.

Jungels absent aux JO?

«Il faut encore voir si les comités olympiques valideront tous leurs quotas ou si quelqu'un cède une place. Mais pour les JO c'est rare», poursuivait M. Helmig. À Rio en 2016, Frank Schleck, Chantal Hoffmann et Christine Majerus étaient présents. «Cela pourrait avoir un effet sur la sélection», le parcours de la course en ligne étant très difficile et favorable aux purs grimpeurs.

En l'absence de chrono, même la présence de Jungels n'est plus une évidence. «Rien n'est décidé. C'est très ouvert. Il faudra voir ce que veulent les coureurs. C'est clair ce ne sera pas vraiment un parcours pour Jempy Drucker, mais c'est très ouvert».

(L'essentiel/Nicolas Martin)