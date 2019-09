Mathis Mellina est décédé à l'âge de 62 ans

Léiwe Mathis, Munchmol feelen engem d’Wieder fir auszedrécken wat bal net auszedrécken ass. Déi ganz Ekipp vun der FLA... Publiée par Fédération Luxembourgeoise d'Athlétisme - FLA sur Vendredi 6 septembre 2019

Le secrétaire général de la Fédération luxembourgeoise d'athlétisme (FLA) Mathis Mellina est décédé de manière inattendue dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 62 ans. Père des multiples champions du Luxembourg de course à pied longue distance, Pol et Martine Mellina, il s'était énormément investi pour l'athlétisme grand-ducal notamment au sein du Celtic Diekirch et de la FLA.

«Votre engagement envers la Fédération et l’athlétisme en général a été exemplaire et nous vous avons toujours apprécié pour votre professionnalisme, votre fiabilité et votre humanité», a souligné la Fédération luxembourgeoise dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. ur le plan professionnel, Mathis Mellina faisait partie de la direction de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

L'essentiel présente à ses proches ses sincères condoléances.

