Vous êtes prêts à défier Andy Schleck sur Zwift?

Vous l'avez constaté comme nous, les températures actuelles et la faible luminosité ne permettent plus aux cyclistes d'effectuer de longues sorties aux quatre coins du Luxembourg. Depuis quelques années, les amateurs, et même les professionnels, ont trouvé la parade pour continuer à s'entraîner à l'intérieur et de manière interactive. Grâce à un rouleau connecté, la plateforme Zwift permet en effet à des milliers d'utilisateurs de se retrouver sur des circuits virtuels.

Ce mardi 7 septembre 2021, sur le coup de 20h, ce sera l'occasion ou jamais de se mesurer à Andy Schleck. L'ancien champion luxembourgeois, vainqueur du Tour de France 2010 et de Liège-Bastogne-Liège 2009, a en effet donné rendez-vous aux amateurs du genre pour un «Cappucino Ride» et d'expliquer le pourquoi de cette nouvelle démarche.

Un niveau accessible au plus grand nombre

«Depuis quelques années», rappelle-t-il sur la page de l'événement, «des groupes de cyclistes se réunissent pour des sorties en toute décontraction avant de venir prendre un café» au magasin Andy Schleck Cycles, à Itzig dans la commune d'Hesperange. Les conditions sanitaires et climatiques ne permettant plus de tels rassemblements pour le moment, «nous sommes passés au virtuel», poursuit celui qui a désormais 36 ans.

«N'hésitez pas à nous rejoindre pour une sortie hebdomadaire avec une puissance estimée à 2 watts/kg». Un niveau de base qui devrait permettre à tout le monde de rester groupé, tout en permettant aux plus avancés de disputer des sprints et de tout donner lors de belles ascensions. Si le coeur vous en dit, l'événement de 60 minutes est d'ores et déjà disponible sur Strava en cliquant sur le lien suivant.

(fl/L'essentiel)