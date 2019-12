Gonflés à bloc pour tenter de détrôner Jungels et Majerus

Le règne de la cycliste Christine Majerus, qui détient le trophée de meilleure sportive luxembourgeoise depuis quatre ans, se prolongera-t-il? Bob Jungels peut-il doubler la mise malgré des hauts et des bas cette saison? Réponses ce soir lors de la Sportpress.lu Awards Night au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.

En gagnant sa première course par étapes du World Tour (Boels Ladies Tour) et en finissant l'année 9e du classement UCI, Majerus a chèrement défendu son bien, même si la championne d'Europe de karaté Jenny Warling, la pongiste Ni Xia Lian, 3e des Jeux européens et qualifiée pour ses 5es JO ou l'épéiste Lis Fautsch 7e des Mondiaux y croient.

Jungels, Bertemes ou Sinani?

Côté masculin, c'est ouvert. Comme Jungels, en vue sur les Flandriennes, le lanceur de poids Bob Bertemes, 8e meilleur performeur mondial de l'année (21e meilleur jet 2019, 4e européen) et qualifié pour les JO 2020 ou Danel Sinani, déjà auteur de neuf buts cette saison en Coupe d'Europe de foot avec Dudelange, ont les dents longues. Le F91 peut lui viser le doublé côté équipes.

Certains lauréats sont déjà connus: les espoirs Alessio Curci (football) et Eva Daniels (triathlon), le F91 Dudelange (prix du fair-play) pour son aide aux clubs touchés par la tornade cet été et l’association ELA Luxembourg (Prix sport et handicap). Un prix d’honneur sera décerné à titre posthume au Grand-Duc Jean, décédé en avril dernier.

(Nicolas Martin/L'essentiel)