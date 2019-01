L'Euro Meet entre dans une nouvelle dimension

Une quinzaine de caméras pour suivre les nageurs jusque sous l'eau, quatre murs d'écrans sur le podium, monté sur pilotis au-dessus du bassin de plongeon, et une pléiade de champions et médaillés olympique, du monde ou d'Europe. L'Euro Meet avait déjà bien grandi. Pour sa 21e édition, il s'apprête à décoller.

NATATION - Euro Meet



À La Coque



Vendredi

Dès 8 h 30, finales dès 16 h 30



Samedi

Dès 8 h 30, finales dès 16 h 45



Dimanche

Dès 8 h, finales dès 15 h 55



Nouvelle dimension La Ligue européenne de natation inaugure cette année la LEN Swimming Cup, sa «Ligue des champions». Et l'Euro Meet en sera la première des quatre étapes (avant Eindhoven ou Stockholm, Chartres et Rome). Conséquence: un budget doublé qui atteint 250 000 euros, afin de produire des images télé et un vrai show visuel. Le prize-money qui récompensera les meilleurs des quelque 700 nageurs, en légère hausse, approche les 30 000 euros.

Des stars mondiales Suffisant pour attirer des stars mondiales qui viendront davantage chercher un bon test de début d'année à La Coque, que des lingots d'or. La Hongroise Katinka Hosszu, triple championne olympique, sera au rendez-vous comme trois autres actuels détenteurs de records du monde, la Suédoise Sarah Sjöström, le Russe Kliment Kolesnikov et l'Allemand Marco Koch. Sans oublier une grosse équipe d'Italie.

Et les Luxembourgeois? De plus en plus dense, l'Euro Meet, qualificatif pour les Mondiaux 2019, laisse de moins en moins de chances aux Luxembourgeois de disputer des finales A. Raphaël Stacchiotti, Julien Henx et Monique Olivier sont les seuls à atteindre des tops 10 parmi les temps d'entrée.

(Nicolas Martin/L'essentiel)