Mladenovic et le Grand-​​Duché ont tout à gagner

Absent l'année passée en Pologne, l'équipe masculine du Luxembourg retrouve aujourd'hui les championnats d'Europe par équipes avec d'entrée un match contre le pays hôte et favori du groupe: la Roumanie. «Seulement le premier du groupe sera qualifié. On est déjà très contents d'être ici, le reste ce sera du bonus», note le Luxembourgeois Luka Mladenovic.

Dans un groupe dans lequel figure aussi la Finlande et la Slovénie, le 213e mondial ne s'attend pas à un miracle mais est déjà tout heureux de pouvoir à nouveau jouer avec ses camarades. «J'aime les compétitions par équipes. Ça me plait de sentir mes coéquipiers m'encourager quand je joue et de faire la même chose quand c'est leur tour. Les compétitions avec le Luxembourg sont encore plus spéciales», souligne le joueur de Mayence, en 2.Bundesliga.

Professionnel depuis un an, Mladenovic rêve de pouvoir un jour évoluer à l'échelon supérieur en Allemagne. «Je veux être la meilleure version de moi-même», clame ce fan de Novak Djokovic. «C'est une inspiration pour moi, mais je ne fais pas tout comme lui. Chaque sportif doit savoir ce qui fonctionne pour lui-même», explique le joueur d'origine serbe. Également présente en Roumanie, l'équipe féminine du Luxembourg emmenée par Ni Xia Lian et Sarah De Nutte vise les quarts de finale, et débutera face à la Grèce, mardi, dès 9 h.

