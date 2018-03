L'Autriche corrige un très faible Luxembourg

Après sa victoire face à Malte jeudi (0-1), le troisième match sans défaite de suite des Lions rouges, le Luxembourg est retombé sur terre. Malgré les cinq défenseurs alignés au coup d’envoi par Luc Holtz, l’Autriche n’a mis que quatre minutes à trouver la faille. Sur un long ballon au dessus de la défense, Chris Philipps en retard sur Marko Arnautovic, lobait son propre gardien Anthony Moris (0-1, 4e).

Résultats de ce mardi



Russie - France 1-3

Luxembourg - Autriche 0-4

Allemagne - Brésil 0-1

Belgique - Arabie Saoudite 4-0

Angleterre - Italie 21h

Espagne - Argentine 21h30

Un but précoce qui motivait encore un peu plus la centaine d’Autrichiens qui, malgré le froid et la pluie, étaient venus ambiancer un stade Josy-Barthel qui sonnait à nouveau bien creux (2 000 spectateurs annoncés). De toute façon, les Lions rouges n’ont pas montré grand chose. Et l’Autriche n’avait même pas à forcer pour doubler la mise.

Luc Holtz en colère

Offensivement inexistants en l’absence d'Aurélien Joachim et la plupart du temps privés de ballon, les Luxembourgeois ont craqué une deuxième fois suite à une erreur de Kevin Malget. Florian Grillitsch interceptait dans les pieds du Dudelangeois pour s’en aller battre à nouveau le gardien de Malines (0-2, 39e). En colère sur son banc, Luc Holtz se décidait à agir à la pause. Enes Mahmutovic et Maurice Deville remplaçaient Kevin Malget et Dave Turpel. Mais le coaching du sélectionneur ne changeait rien.

Trop facilement, Michel Gregoritsch alourdissait le score (0-3, 59e) avant que Louis Schaub ne scelle la marque (0-4, 85e). En face, seul un coup-franc de Vincent Thill, la seule frappe cadrée de la partie, était venu forcer le gardien autrichien à un petit arrêt (60e). Très inquiétant, même si le Luxembourg pourra se consoler en se disant que l'Autriche ne fait pas partie de la Ligue D de la Nations League en septembre...

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)