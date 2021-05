Le Fola annonce une flopée de nouveaux joueurs

Alors que les bruits de couloirs au sujet des départs de plusieurs cadres s’intensifiaient ces dernières semaines, le Fola tenait ce mardi une conférence de presse afin de clarifier la situations et tenter de sauver la face alors qu’il est engagé dans un sprint final où il peut encore être sacré champion malgré ses faux pas récents.

Le directeur sportif du club, Pascal Welter, a d’abord confirmé les départs de Cédric Sacras et d’Achraf Drif vers Hesperange et de Dejvid Sinani à Dudelange. Billy Bernard ne sera plus non plus dans le navire la saison prochaine et rejoint Mondercange tandis que le jeune de l’académie, Hugo Luis Afonso, va signer au centre de formation de Karlsruhe, en Allemagne.

«Le Fola est encore en vie et va le rester»

Le club eschois a également annoncé la venue de six joueurs. Quatre d’entre eux sont prêtés par des clubs de Promotion Honneur : Cristiano Pascoal (28 ans, défenseur, US Esch), Rodrigo Parreira (28 ans, ailier, US Esch), Nenad Dragovic (26 ans, défenseur, Rumelange) et Michael Omosanya (21 ans, ailier, Mondercange). Le Fola se renforce également avec l’arrivée de Bruno Correia Mendes (26 ans), un attaquant qui arrive d’Hamm Benfica. Grégory Grisez, qui a joué 20 minutes en D1 belge cette saison avec Beerschot et était sans club, viendra également renforcer l’arrière garde de Sébastien Grandjean.

Le club en a aussi profité pour annoncer les prolongations des gardiens Thomas Hym et Emanuel Cabral tandis que Gauthier Caron a renouvelé lui aussi son bail. Au bout de cette longue litanie, Pascal Welter a tenu à rassurer ses supporters : «Le Fola est encore en vie et va le rester».

(Nicolas Grellier/L'essentiel)