6e de l'étape, Jungels perd son maillot de leader

Malgré une belle sixième place de l'étape du jour, ce samedi entre La Union et La Union (176,8 km), Bob Jungels a perdu son maillot de leader du Tour de Colombie. Le Luxembourgeois a concédé 42 secondes sur la ligne d'arrivée et c'est le vainqueur du jour, Julian Alaphilippe, qui s'empare de la tête du classement général. Bob Jungels figure désormais en 5e position, à 53" du Français.

5e étape



1. J. Alaphilippe

2. M. Lopez m.t.

3. R. Carapaz m.t.

4. D. Martinez m.t

5. I. Sosa à 6"

6. B. Jungels à 42" Classement général



1. J. Alaphilippe

2. D. Martinez à 8"

3. M. Lopez à 23"

4. I. Sosa à 29"

5. B. Jungels à 53"

Le Français a remporté l'étape en réglant le sprint d'un petit groupe de quatre échappés. Il a devancé sur la ligne le Colombien Miguel Lopez et l'Équatorien Richard Carapaz.

L'arrivée du Tour de Colombie est prévue dimanche, au sommet du col de première catégorie de l'Alto de Palmas, dans la banlieue de Medellin.

Only two European riders have won a stage at the Tour Colombia since the race was created: @alafpolak and @BobJungels!#TourColombia2019 pic.twitter.com/zQ7wuAQ1MX