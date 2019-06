Plus de 240 euros par jour et par personne aux JPEE

Un vol charter, le logement au village des sportifs, leurs équipements, la nourriture pour 200 personnes pendant huit jours, les Jeux des Petits États au Monténégro ont un coût pour le Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) qui devrait dépasser les 240 euros par jour et par personne soit un total, qui devrait se situer entre 380 000 à 450 000 euros.

«Nous faisons toujours la comptabilité après les Jeux. Évidemment cela a un certain coût mais il faut toujours voir cela dans le budget global du Comité olympique et là cela représente un bon investissement. Cela n'empêche en rien le COSL d'investir dans d'autres domaines», insiste Alwin de Prins, le chef de délégation.

Organisés tous les deux ans et faisant l'objet de provisions les années sans édition, ces Jeux représentent ainsi «approximativement entre 13 et 15%», du budget annuel de fonctionnement du Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL), qui avoisine les trois millions d'euros, confirme son secrétaire général Daniel Dax.

Jeux de hasard

«Le nombre d'athlètes et de personnes concernées engendre un coût, mais ces Jeux ont une place essentielle dans un calendrier sportif. Ils sont particulièrement importants pour les jeunes prometteurs ainsi confrontés à un événement multi-sport mais aussi pour les équipes de sport collectif qui se mesurent à leurs alter-ego», insiste Daniel Dax.

Près d'un tiers du budget du COSL provient de l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, exploitante des jeux de la Loterie nationale. En achetant un jeu de grattage ou un ticket d'Euro Millions chacun apporte donc un soutien au sport luxembourgeois.

L’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte récolte environ 25% des mises pour les distribuer à différentes causes et associations. Près de 5% (un peu plus d'un million d'euros) vont au COSL. Dans certains pays cette part approche les 15%. L'an passé, le Comité olympique et sportif luxembourgeois avait demandé par la voix de son président André Hoffmann à obtenir un sixième (16,6%) du total.

