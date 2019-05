Le Racing est champion, le futsal continue

La décision est tombée officiellement ce mardi matin. La Fédération luxembourgeoise de football (FLF) a désigné le Racing FC Union Luxembourg «champion national dans la catégorie Futsal 2018/2019.» Souvenez-vous, alors que tous les ingrédients étaient réunis pour assister à une belle finale des play-offs entre les deux meilleures équipes du pays, le première manche entre le FC Differdange 03 et le RFCU Luxembourg n'avait pas été en mesure d'aller au-delà de la 20e minute de jeu (1-1) lorsque les esprits s'étaient quelque peu échauffés à Oberkorn.

Dans la foulée, 24 heures, plus tard, la FLF avait rapidement décidé de mettre un terme au championnat «avec effet immédiat» après avoir analysé les débordements «pour garantir l'intégrité physique des joueurs, arbitres et spectateurs.» Trois jours plus tard, seulement, le 9 mai, de sévères peines étaient venues sanctionner le FC Differdange 03 qui apprenait par la même occasion que la première rencontre des play-offs était finalement perdue, par forfait, sur le score de 3-0.

« Nous n'avons rien contre le futsal»

Contacté par L'essentiel, ce mardi matin, Joël Wolff, secrétaire de la FLF a confirmé que la saison 2018-2019 n'irait pas plus loin et que le RFCU Luxembourg décrochait ainsi sur tapis vert, un 2e titre, après celui qui avait été acquis lors de la saison 2017-2018. «En tant que champion national», a-t-il précisé, «le Racing a désormais la possibilité de participer au tour préliminaire de la prochaine Ligue des champions.» Une compétition européenne qui débutera au mois d'août.

Qu'en est-il, par conséquent, de l'avenir du futsal au Luxembourg? «On débutera la saison 2019-2020», a confirmé Joël Wolff. «Après, c'est aux clubs de voir où se situent les problèmes. On va continuer comme prévu et on verra bien comment cela évolue. On ne prendra pas de mesures spéciales, mais force est de constater que certains n'ont toujours rien compris. Nous le redisons, la FLF n'a absolument rien contre le futsal, que nous avons intégré au sein de notre fédération, mais ce n'est pas de la boxe, ni du MMA.»

(L'essentiel)