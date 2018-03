Quand les jeunes paient pour représenter le pays

La Fédération luxembourgeoise de handball (FLH) n'en fait pas secret: une participation de 250 euros par joueur sera demandée pour le déplacement de l'équipe nationale des moins de 18 ans en Géorgie, du 10 au 19 août, pour le EHF U18 Championship. Un apport mineur sur un déplacement à 31 000 euros, mais qui signifie qu'à l'heure du Nation Branding, des familles doivent payer pour voir leurs enfants porter les couleurs du Luxembourg.

«Ce n'est pas systématique. Tout dépend de la distance. Cela pose plus ou moins de problèmes aux familles», note Lynn Spielmann, vice-président du HB Dudelange. «C'est un peu bizarre, mais on sait que la FLH n'est pas très riche. Et nous, on y gagne en expérience, note Yann Hippert, international U20. Mon père non plus n'est pas choqué, c'est aussi un honneur».

«On regrette mais sans, c'est impossible»

Le foot, aux moyens supérieurs, est épargné, mais le problème va au-delà du handball. «La Fédération luxembourgeoise de volley-ball n'a pas encore eu à le faire, indique sa secrétaire générale, Chantal Schomer. Mais cela peut se comprendre pour des déplacements coûteux». Et Les subsides de l'État ne couvrent pas tous les frais.

En basket, sur les quelque 100 000 euros que coûteront les campagnes jeunes cette année, «les familles financeront environ 20%», note Romain Hoffmann, vice-président de la FLBB. «C'est notre rôle de permettre à ces jeunes de jouer des tournois internationaux. On regrette d'être obligés de solliciter les familles. Mais sans cela, c'est impossible. C'est assez scandaleux. On fait comme on peut».

(Nicolas Martin/L'essentiel)