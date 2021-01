Où en est l'enquête deux ans après sa disparition?

Il y a deux ans jour pour jour, le 21 janvier 2019, le monde apprenait la disparition du footballeur Emiliano Sala, dans un crash d'avion. Le petit avion privé à bord duquel se trouvaient le joueur argentin de 28 ans et le pilote David Ibbotson s'était abîmé dans la Manche. Ce soir-là, l'attaquant du FC Nantes rejoignait le club de Cardiff City, où il venait d'être transféré pour 17 millions d'euros.

Un fonds au nom de Sala



Le club de Cardiff aurait décidé de lancer un fonds pour faire construire un stade dans la ville d'origine d'Emiliano Sala en Argentine, relatait le «Daily Mail», début janvier. Les discussions entre le club et la famille de Sala auraient débuté il y a plus d'un an concernant la création de ce fonds commémoratif.



Le corps du joueur, dont la disparition avait ému le monde du football, avait été retrouvé dans la carcasse de l'appareil, plus de deux semaines après l'accident, à 67 mètres de profondeur. Le corps du pilote de 59 ans n'a pas été retrouvé.

Dans son rapport définitif publié en mars dernier, le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) a estimé que le pilote avait perdu le contrôle de l'appareil lors d'une manœuvre effectuée à une vitesse trop élevée, «probablement» destinée à éviter le mauvais temps pour pouvoir voler à vue. Le joueur avait aussi «probablement» été intoxiqué au monoxyde de carbone, alors que le monomoteur ne disposait pas de détecteur dans la cabine. Au moment de l'impact avec l'eau, l’avion était lancé à une vitesse de 270 miles par heure (435 km/h) ce qui excluait toute possibilité de survie.

Deux ans après, où en est l'enquête? En octobre, on apprenait qu'un homme, soupçonné d'avoir joué le rôle d'intermédiaire pour organiser le vol ayant transporté le footballeur, sera jugé le 18 octobre 2021. Il s'agit de David Henderson, un Anglais de 66 ans. Il est accusé d'avoir risqué la sécurité d'un aéronef, ainsi que d'avoir tenté de débarquer un passager sans permission ou autorisation valide.

Quid du bras de fer entre Cardiff et Nantes?

En janvier 2020, le club de Cardiff avait déposé plainte contre X à Nantes pour faire la lumière sur le transfert et la mort du joueur. Cette plainte, qui vise les modalités du transfert et l'organisation du vol fatal, cible plus particulièrement le président du FC Nantes, Waldemar Kita. Le but étant de déterminer le rôle des intermédiaires dans ce dossier, notamment celui de Willie MacKay, l'agent au cœur du transfert et l'implication exacte du FC Nantes, dans la logistique du vol.

Depuis la mort de Sala, Nantes attend toujours le paiement du transfert à Cardiff, qui s'y refuse en évoquant des irrégularités dans le transfert. En septembre 2019, la FIFA a finalement donné raison à Nantes et ordonné le paiement d'une première tranche de six millions d'euros, mais Cardiff a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), l'audience ne devrait pas se tenir avant le printemps 2021.

