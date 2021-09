La légende de la boxe Pacquiao prend sa retraite

«Il est difficile pour moi d'accepter que ma carrière de boxeur est terminée», a déclaré mercredi, Manny Pacquiao, dans un message vidéo posté sur Twitter, «aujourd'hui, je vous annonce ma retraite». Cette déclaration intervient dix jours après que ce boxeur de légende, devenu un héros national, se soit porté candidat à l'élection présidentielle de mai 2022 aux Philippines.

Manny Pacquiao, qui a grandi dans la rue avant de devenir une star internationale, a annoncé sa candidature, quelques semaines après son dernier combat professionnel, une défaite le 22 août à Las Vegas face au Cubain Yordenis Ugas. Il avait débuté sa carrière professionnelle en janvier 1995 avec une bourse de 1 000 pesos (19 euros) avant d'amasser une fortune estimée à plus de 500 millions de dollars.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA