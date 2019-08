Ismaïla Sarr quitte Rennes pour la Premier League

C'est fait. Très courtisé en Angleterre, Ismaïla Sarr jouera bien en Premier League la saison prochaine. L'attaquant du Stade Rennais s'est engagé, ce jeudi, lors du dernier jour du mercato estival, avec le club de Watford.

Le prix de la transaction? 35 millions d'euros, un record pour Rennes. Une partie de cette somme devrait revenir au FC Metz, club formateur du Sénégalais. Le club lorrain avait vendu Ismaïla Sarr pour 17 millions à Rennes lors de l'été 2017. Avec le club breton, Sarr a inscrit 12 buts en 44 matchs la saison dernière.

Watford s'est considérablement renforcé en attaque dans les dernières heures du mercato puisqu'un peu plus tôt, le club avait déjà annoncé l'arrivée de Danny Welbeck, qui était libre de tout contrat. Âgé de 30 ans, l'Anglais sort d'une saison difficile avec Arsenal, où il n'a disputé que 8 rencontres.

