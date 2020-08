Alexander Kristoff vainqueur de la première étape

Le Norvégien Alexander Kristoff a gagné au sprint samedi à Nice la première étape du Tour de France, émaillée par une succession de chutes sur une route très glissante. Le Français Thibaut Pinot, parmi les favoris de l'épreuve, a été pris dans une chute survenue à moins de 3 kilomètres de la ligne. A noter que Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) a terminé l'étape au 108e rang.

Kristoff a endossé le premier maillot jaune de cette édition qui s'est élancée dans un contexte sanitaire pesant, avec masque obligatoire et restriction d'accès pour le public. La pluie a transformé la route en patinoire par endroits et a provoqué maintes chutes ou glissades sur la chaussée très grasse, surtout après la longue période sèche de l'été sur la Côte d'Azur.

It’s absolute carnage in the rain at the Tour De France. More crashes on stage one than in most years of the entire race. Crazy. #TDF2020 pic.twitter.com/lw6mGNuN3b