LeBron James s’insurge contre le All-​​Star Game

Le voile a été levé par certains médias américains ce jeudi: après plusieurs semaines d’incertitude, le All-Star Game de la NBA aura bien lieu cette année. Plus précisément à Atlanta, le 7 mars. Cet événement majeur, traditionnellement attendu avec impatience, suscite cette fois moins d’enthousiasme chez les joueurs. À commencer par le plus iconique, LeBron James.

«J’ai zéro énergie et zéro excitation à propos d’un All-Star Game cette année, a lâché la star des Los Angeles Lakers en conférence de presse suite à la victoire contre Denver dans la nuit de jeudi à vendredi. Je ne comprends même pas pourquoi nous allons en jouer un.»

«C’est comme une claque dans la figure»

La position du «King» est motivée par deux raisons. La première concerne le rythme infernal imposé aux équipes depuis huit mois: entre la fin de la saison dernière et le début de celle en cours, seulement deux mois se sont écoulés.

«Mes coéquipiers et moi avons eu une intersaison très courte, 71 jours. En entamant cette saison, on nous a dit qu’il n’y aurait pas de All-Star Game, que nous aurions donc une pause sympa de 5 jours. C’était une occasion pour moi de me recalibrer pour la deuxième partie de saison, tout comme mes coéquipiers et d’autres joueurs de la ligue. Et finalement on nous balance un All-Star Game comme ça et ça chamboule tout. C’est comme une claque dans la figure.»

«Ce n’est pas entre mes mains»

D’autre part, LeBron James a rappelé les enjeux sanitaires d’un tel rendez-vous: «Il y a toujours cette pandémie. Nous devons faire face à tout ce qu’il se passe et on va ramener toute la ligue dans une ville qui n’est pas confinée? Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très content par rapport à ça mais ce n’est pas entre mes mains.»

L’ancien joueur de Cleveland a toutefois précisé qu’il répondrait présent. «J’y serai physiquement mais pas mentalement», a-t-il menacé.

Outre James, une autre star de la NBA s’est opposée à l’organisation de ce All-Star Game en la personne de De’Aaron Fox. «Si je dois être brutalement honnête, je pense que c’est stupide, a déclaré le meneur des Sacramento Kings. Il est évident que l’argent fait tourner le monde, c’est comme ça.»

(L'essentiel)