«Je suis content d'avoir pu me reprendre»

L'essentiel: Comment avez vous vécu ce 2e tour à rebondissements remporté (7-5, 6-4, 6-7, 3-6, 6-2)?

Gilles Muller: Cela n'a pas très agréable par moments. Je ne joue pas très bien, je sens que je manque de confiance. C'est dur à vivre, mais gagner ce type de match doit m'aider à passer un cap. J'espère que ce sera le cas vendredi.

Ce long match peut-il vous aider à retrouver du rythme?

Oui. Je reviens de blessure et je n'ai pas encore trouvé le bon rythme. Je me sens un peu perdu sur le terrain par moments. Je rate des balles hyper faciles. C'est frustrant, mais je me suis donné l'occasion de rejouer un match ici.

Comment expliquez vous que la partie ait tourné au troisième set?

Le tournant c'est le tie- break. Je ne l'ai pas très bien joué. Ensuite je me suis énervé, déconcentré. Je suis content d'avoir réussi à me reprendre au cinquième set mais le quatrième aurait vraiment pu me coûter le match. J'ai joué avec le feu.

Comment vous sentez-vous physiquement après ce duel?

Pas très frais. Je n'ai pas joué en cinq sets depuis longtemps et il faisait assez chaud. Mais j'ai une journée pour récupérer, c'est faisable.

Vous jouerez l'Espagnol Pablo Carreno-Busta...

Il est 11e mondial, c'est un bon joueur sur toutes les surfaces. Je l'ai battu il y a trois ans dans ce tournoi mais il n'était pas le même joueur... et moi non plus.

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)