Les Jeux n'emballent pas le public monténégrin

Certes la météo n'a pas franchement aidé. Il a fallu attendre ce jeudi, troisième jour de compétition pour voir apparaître les premiers rayons de soleil sur le Monténégro.

Mais si les organisateurs ont déployé une énorme énergie pour accueillir au mieux sportifs et délégations, rénovant par exemple totalement une piste d'athlétisme en moins de vingt jours juste avant ces Jeux, le public monténégrin est loin de s'enflammer pour ces JPEE.

Sous des trombes d'eau seules quelques centaines de spectateurs ont assisté à la cérémonie d'ouverture dans la vieille ville de Budva. Et dans les tribunes des épreuves, ce n'était guère la cohue.

Le Luxembourg comme à la maison

Au point que le public luxembourgeois, composé d'athlètes d'autres disciplines, d'officiels, d'encadrants et de quelques dizaines de supporters qui ne ratent pas une édition des Jeux, s'est souvent fait plus entendre que le public local, peu nombreux et pour partie composé des proches des sportifs.

«On se serait cru à la maison», souriait Kamil Rychlicki après le choc face au Monténégro, disputé devant plusieurs centaines de spectateurs mais lors duquel, les basketteurs luxembourgeois ont fait plus de bruit pour soutenir leurs amis volleyeurs que l'ensemble de la salle.

Il faut dire qu'en pleine finale du championnat national de basket entre le Buducnost Podgorica et le Mornar Bar qui prive d'ailleurs l'équipe nationale de basket de certains joueurs, le public monténégrin a un peu les yeux ailleurs.

Avec aussi une équipe de handball féminin en quart de finaliste de la Ligue des champions, le Buducnost Podgorica en Euroligue de basket, le Monténégro ne manque pas d'événements sportifs d'envergure.

Un enjeu pour le tourisme au Monténégro

«J'ai entendu parler des JPEE, comme beaucoup, mais je les connais mal. Le grand public au Monténégro s'intéresse beaucoup au sport. Notamment à la Ligue des champions de football, à la Premier League anglaise, à l'Euroligue de basket. Les Monténégrins adorent aussi les paris sportifs», assure Milos Aranitovic, gérant de la société locale de location de voiture MTL Car Rental.

Pour un pays, où le tourisme est un axe majeur d'activité et de développement, ces Jeux sont précieux. Notamment pour se faire connaître d'un nouveau public, avec plus de 800 athlètes et un total de près 2 000 personnes de neuf pays présents sur place pendant une semaine.

«C'est une grande chance pour notre pays de se présenter aux yeux de l'Europe comme hôte d'une telle compétition. Et l'opportunité de promouvoir notre offre touristique», conclut Milos Aranitovic.

Tableau des médailles JPEE

1 LUX 23 19 13 55

2 ISL 16 8 15 39

3 CYP 9 16 10 35

4 MON 9 10 16 35

5 LIE 9 5 3 17

6 MNE 7 2 7 16

7 MLT 3 8 7 18

8 AND 2 2 11 15

9 SMR 0 4 3 7

