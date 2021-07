Danel Sinani prêté une saison à Huddersfield Town

Danel Sinani va connaître un nouveau club. L'ex-joueur du F91, qui appartient toujours à Norwich City, passera une saison à Huddersfield Town, en prêt avec option d'achat. Le club de Championship (20e la saison passée) l'a annoncé lundi soir.

Le joueur de 24 ans, sous contrat avec Norwich jusque 2023, avait déjà été prêté la saison passée, à Waasland-Beveren (Belgique). «Je suis très heureux de rejoindre ce grand club et j'ai hâte de débuter la saison» s'est-il exprimé sur son compte Instagram. Il portera le numéro 24.

Welcome to #htafc, Danel Sinani!



The attacking midfielder joins us on a season-long loan from Premier League new boys @NorwichCityFC ⤵️