La Néerlandaise Vos sacrée pour la 8e fois

Vos (34 ans) est venue à bout de la championne du monde 2021, Lucinda Brand, au terme d'un duel très serré au long des sept tours sur circuit américain sec et rapide. Sacrée pour la première fois en 2006, Vos n'avait plus gagné dans les Mondiaux de cyclo-cross depuis 2014.

Si elle a choisi une activité plus réduite cet hiver que Brand, Vos a gagné 6 des 10 courses disputées, dont le championnat national des Pays-Bas. L'Italienne Silvia Persico a pris la troisième place, à une cinquantaine de secondes. Les Pays-Bas ont placé cinq représentantes aux six premières places de la course arc-en-ciel.

Dimanche, la jeune Luxembourgeoise Marie Schreiber prendra le départ de la course espoirs.

(L'essentiel/AFP)