«Non s'il vous plaît! Ça ne peut pas être vrai!!»

Bryant, quintuple champion NBA, son club de toujours, est décédé dimanche matin dans le crash de son hélicoptère survenu à Calabasas dans le sud de la Californie, selon le site américain d'actualités sur les célébrités TMZ.

Quelques minutes après l'annonce de la mort de Bryant, NBA TV a bouleversé ses programmes pour déjà évoquer sa mémoire et, contrairement au match Denver-Houston qui se jouera bien, le maintien de sept autres rencontres du jour est devenu très hypothétique, en attendant la redoutée confirmation.

En larmes

«Seize équipes sont en lice aujourd'hui, tous leurs joueurs ont grandi en rêvant de devenir un jour comme lui, ou comme Michael Jordan avant lui. On parle de cette génération de joueurs marqués par cette icône qui semble être partie trop tôt. C'est difficile», a estimé l'ancien entraîneur Stan Van Gundy sur la chaîne officielle de l'instance.

Sur le plateau, son ancien coéquipier Brian Shaw qui avait remporté avec lui le triplé (2001, 2002, 2003) peinait à retenir ses larmes. Sur les réseaux sociaux, le tsunami d'émotion n'a fait que commencer.

this can’t be trueee!! — Luka Doncic (@luka7doncic) January 26, 2020

«Non s'il vous plaît! Ca ne peut pas être vrai!!», a tweetté Luka Doncic des Dallas Mavericks.

Janet and I have no words to describe our shock and sadness on the tragic passing of Kobe Bryant today. Praying for him and his family. — Wayne Gretzky (@WayneGretzky) January 26, 2020

«(Son épouse) Janet et moi n'avons pas les mots pour décrire le choc et la tristesse que nous ressentons après la mort accidentelle de Kobe Bryant. Prières pour sa famille et lui», a écrit le plus grand hockeyeur de tous les temps Wayne Gretzky.

L'ex-basketteur Tony Parker a aussi adressé un message à «son ami». «J'ai le cœur brisé par cette nouvelle. Tu étais une vraie légende et un ami. Repose en paix. Mes pensées et prières vont à sa femme et ses enfants.»

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

I’m so sorry. We will never forget you.

RIP #KobeBryant pic.twitter.com/N1cP3UW4HF — Furkan Korkmaz (@FurkanKorkmaz) January 26, 2020

Ses fans sont venus en nombre pour dire adieu à leur idole au Staples Center de Los Angeles.

A growing crowd at a memorial for #KobeBryant outside in Staples Center. @KTLA pic.twitter.com/nsb79I73wc — Chris Gierowski (@tepall14) January 26, 2020

L'attaquant du PSG, Neymar a lui aussi rendu hommage à Kobe Bryant après un but contre Lille en Ligue 1. Le Brésilien a célébré sobrement, le regard triste et les mains jointes dans un signe de recueillement. Il a également fait de sa main droite le chiffre 2, et de sa main gauche le chiffre 4. 24, soit le numéro porté par Kobe Bryant dans sa carrière NBA avec les Lakers.

¡EL DEPORTE ESTÁ DE LUTO!



El fútbol y el baloncesto unidos, hoy no hay rivales, no hay tácticas ni idiomas.



El brasileño Neymar Jr. dedica su gol a Kobe Bryant. #NBA #KobeBryant. pic.twitter.com/8EGqpVheju — Havoline Deportivo (@havolinedeporte) January 26, 2020

«C'est une terrible nouvelle!», a tweeté dimanche le président américain Donald Trump.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Quelques minutes plus tard, son prédécesseur à la Maison Blanche Barack Obama, grand amateur de basket, a salué sur le même canal une «légende» des parquets avant d'envoyer ses «prières» à la famille endeuillée.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Retraité des parquets depuis 2016 après vingt saisons a tutoyer les cimes du basket mondial comme peu l'ont fait avant lui, Bryant est le seul à avoir ses deux maillots, au numéros 8 et 24, accrochés au plafond du Staples Center, en compagnie des autres légendes de la franchise, tels Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar ou encore Shaquille O'Neal.

Le décès de celui qui a également glané deux médailles d'or olympiques en 2008 et 2012 avec Team USA, intervient 25 jours après la mort de David Stern, l'ancien «commissionner» de la NBA qui l'avait fait prospérer et devenir une marque mondiale. Et qui avait compris que le basket américain deviendrait populaire comme jamais, grâce à des génies comme Kobe.

