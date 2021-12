«Des millions de fans pleurent et toi tu ris»

Les fans du Barça sont en colère. Alors que leur club ne verra pas les 8es de finale de la Champions League pour la première fois depuis près de vingt ans, des images du défenseur français Clément Lenglet affichant un grand sourire aux côtés de Robert Lewandowski après l'élimination face au Bayern ont provoqué de nombreuses critiques.

Selon Marca, alors que ses coéquipiers avaient déjà regagné le vestiaire, le joueur de 26 ans est resté quelques minutes à plaisanter avec Robert Lewandowski. L'un des chroniqueurs de l'émission phare «El Chiringuito» s'est directement adressé à lui.

«Lenglet, tu n'as pas honte? Tu portes un maillot qui représente des millions de personnes, qui pleurent, qui n'arrivent pas à dormir, qui n'ont pas mangé, et tu ris à peine une minute après le match», s'est-il emporté.

Pour éteindre l'incendie, le joueur s'est lui-même défendu dans un message publié sur les réseaux sociaux. « La photo où je souris avec Lewandowski, c’est une réaction spécifique à quelque chose qui venait de se passer à ce moment-là, qui ne reflète en rien mon sentiment sur le résultat».

A traumatised Jota Jordi speaks to camera to explain how Clement Lenglet should be forced to walk back to Barcelona from Munich. pic.twitter.com/9byxBa8vod