Andy Schleck: «C'était une course parfaite»

Quel bilan faites-vous de cette semaine de course, après les incidents de l'an dernier ?

Andy Schleck : Je suis super satisfait. C'était une course parfaite et ça fait plaisir car c'est vrai qu'on était en sursis, même auprès de l'UCI (Union cycliste internationale). Mission accomplie.

Comment avez-vous réussi à changer les choses ?

On a fait nos devoirs mais parfois, l'organisation ne peut pas changer les choses toute seule. On était souvent bloqués par différentes instances, mais on a eu beaucoup de réunions avec des politiques, le gouvernement, les villages où on passe... J'ai peut-être un titre de président-directeur de la course, mais ce n'est pas moi qui ai fait ce Tour, c'est toutes les communes, tous les bénévoles qui sont là tous les jours à 7h du matin et qui sont encore là le soir quand on est au restaurant.

D'un point de vue sportif, qu'avez-vous pensé de la semaine ?

On a vu que le plus fort a gagné (le Portugais João Almeida), on n'a vu que des grands noms. Quand on regarde le classement et qu'il y a de grands noms devant, cela fait de la pub, cela donne de la visibilité au Tour et aussi au Luxembourg.

Le Skoda-Tour de Luxembourg s'est déroulé cette année en même temps que le tournoi de tennis de Kockelscheuer. Allez-vous essayer de changer cela ?

Je crois que le tennis était prévu plus tôt et qu'il est tombé à cette date à cause du Covid. Il y a un an, quand on a choisi ces dates, on nous a dit que c'était bon. L'année prochaine, on ne devrait pas se croiser avec le tennis.

(Propos recueillis par Tom Vergez)