Un médaillé olympique se tue dans un accident

World Athletics is deeply saddened to hear that Trinidad and Tobago’s Olympic and world 4x400m medallist Deon Lendore has died at the age of 29.

Triste nouvelle pour le monde de l'athlétisme avec la mort tragique du sprinteur Deon Lendore, dans un accident de voiture survenu au Texas, alors qu'il rentrait de l'entraînement. «Leon fut une inspiration pour nous tous, sur la piste et en dehors» s'est notamment exprimé le comité olympique trinidadien, sur Twitter.

Spécialiste du 400 m, il avait été médaillé de bronze dans le relais 4x400 des Jeux olympiques de Londres en 2012. Il avait également pris part aux deux dernières olympiades, au Brésil en 2016 et à Tokyo en 2021.

We are deeply saddened by the passing of Deon Lendore, who has been a part of the PUMA Family since 2017. We are honored that he had chosen us to be by his side for a large part of his successful track & field career.



Our thoughts are with his family.



Rest in peace, Deon. pic.twitter.com/GSSzoMwuTh