À 75 ans, il marque un but chez les professionnels

Ezzeldin Bahader n'est plus qu'à 90 minutes de son rêve: devenir officiellement «le plus vieux footballeur professionnel en activité». S'il parvient à disputer les 90 minutes du match qui l'attend le 21 mars prochain, avec son club «6 October», ce grand-père de 75 ans sera reconnu par le Guinness Book des records. En effet, l'instance ne délivre sa reconnaissance qu'à partir de deux matches disputés en entier. Or, le 6 octobre dernier, Bahader avait égalisé sur penalty face au club de «Genius» (1-1), en troisième division égyptienne.

'World's oldest professional footballer', 75, scores on his debut for Egyptian third-division side October 6. pic.twitter.com/zitfrHR1pX– Guardian sport (@guardian_sport) March 9, 2020

Blessé au genou cet hiver, cet ancien ingénieur en génie civil a travaillé très dur physiquement pour réaliser son rêve. Soutenu par son club, ravi de s'offrir une médiatisation inespérée, Ezzeldin Bahader touche désormais au but. «J'étais blessé et je voulais juste tenir jusqu'au bout des 90 minutes, avait admis le fringant senior après son premier match. Alors, devenir le plus vieux joueur à marquer un but chez les pros, c'est juste magnifique.»

S'il confie «ne pas vraiment profiter de son apport sur le plan technique», son coach Ahmed Abdel Ghany insiste sur le fait que l'essentiel est ailleurs. «On va tout faire pour lui offrir 180 minutes de jeu car ce serait magnifique pour l'Égypte d'avoir cette reconnaissance dans le Guinness Book.» En cas de réussite, le 21 mars prochain, Ezzeldin Bahader dépasserait l'Israélien Isaak Hayik, qui avait enchaîné deux matches à «seulement» 73 ans et 95 jours.

(L'essentiel)