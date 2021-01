Les vœux selon CR7: «Il est temps de rebondir»

Dans le monde du sport comme un peu partout, la nouvelle année a été accueillie avec une forme de retenue. Le souvenir de 2020 invite à la pudeur et les traditionnels vœux des meilleurs sportifs de la planète sont restés pour la plupart très sobres. Commençons par Cristiano Ronaldo qui, lui, ne change pas de tonalité en fonction des années ou du contexte. «CR7» a fait du «CR7»: kitsch et familial. «Il est temps de rebondir, annonce la star portugaise. Transformons 2021 en un point de rupture, un nouveau départ. Nous pouvons tous devenir des meilleures version de nous-mêmes.»

Nommé sportif de l’année en Angleterre pour avoir infléchi la position de Boris Johnson sur le programme d’aide alimentaire aux enfants défavorisés, Marcus Rashford s’est fendu d’un long texte. «Donne-toi une tape sur l’épaule. Tu as survécu. Tu as tenu bon dans la difficulté. Et nous avons tous montré la différence que nous pouvions faire si nous avancions unis.»

Rafael Nadal, lui, a choisi de faire simple. Une vidéo, plan serré et un message simple: «Oublions 2020 et espérons que la situation va très vite s’améliorer grâce au vaccin.»

Entre deux matches et deux avions, Lebron James compte les années et nous dit que rien ne change, avant de citer Notorious B.I.G. («stay low and keep firing»).

Enfin Anthony Joshua nous promet de «faire de son mieux»; tout en proposant un montage des grands moments de l’année écoulée.

(L'essentiel/Sport-Center)