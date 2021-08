Le défenseur Tim Hall rebondit en D1 chypriote

Tim Hall continue son tour d'Europe. Le défenseur international a été libéré par le Progrès Niederkorn, pour s'engager avec le club chypriote de l'Ethnikos Achnas FC, treizième du dernier championnat. C'est le club qui a officialisé le transfert.

Sans club depuis janvier et son expérience avortée avec le Wisla Cracovie, le joueur s'entraînait avec le Progrès Niederkorn depuis le mois de mars et devait débuter la saison avec son ancien club, sauf s'il trouvait un challenge professionnel à l'étranger. C'est chose faite. Après l'Allemagne, la Belgique, l'Ukraine, le Portugal et la Pologne (sans y jouer), Tim Hall découvre son sixième pays étranger.

(L'essentiel)