Le lanceur de poids Bob Bertemes vise la finale

Le gratin de l'athlétisme européen a rendez-vous dès aujourd'hui, à Torun, pour les championnats d'athlétisme en salle. Le premier temps fort de l'année de Bob Bertemes, qui participera aux qualifications du lancer de poids vendredi matin, avant une éventuelle finale le soir même.

«Ce serait bien que je me qualifie en finale, explique le Luxembourgeois de 27 ans. Trois lanceurs se détachent. Derrière eux, on est une quinzaine d'athlètes très proches à pouvoir postuler aux cinq places restantes. Au niveau de la distance, je préfère ne pas me fixer d'objectif, mais il faudra s'approcher des 21 m».

Auteur d'un lancer à 20,65 m il y a trois semaines au meeting CMCM de Luxembourg, l'athlète grand-ducal a préféré passer plus de temps à l'entraînement pour préparer l'Euro plutôt que de multiplier les compétitions et les déplacements. «La forme est bonne, mais c'est plus compliqué au niveau de la technique, reconnaît Bertemes. Je dois être plus stable lors de mon entrée (le début du geste du lanceur). C'est un point sur lequel je dois souvent m'ajuster après des périodes de musculation».

Parti mercredi de Mannheim, en Allemagne, où il s'entraîne, Bob Bertemes a été testé négatif au Covid-19, vendredi et lundi. En Pologne, où l'organisation a mis en place une bulle sanitaire, il logera avec le reste de la délégation luxembourgeoise dans un des hôtels privatisés.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)