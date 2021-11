Sa requête rejetée, Jenny Warling n'ira pas en finale

La décision finale est tombée jeudi: Jenny Warling ne disputera pas la finale du championnat du monde de karaté (-55 kg). Initialement qualifiée après sa victoire par abandon en demi-finale, mercredi, la réclamation de son adversaire américaine avait invalidé le résultat. Blessée au coude sur une chute, cette dernière menait mais ne pouvait pas terminer le combat.

Mercredi soir, la délégation luxembourgeoise espérait encore avoir gain de cause et permettre à Warling de combattre pour devenir championne du monde, samedi. «C'est décevant parce que si on regarde au ralenti, on voit que c'est un combat classique. Les deux sont tombées mais le bras de l'Américaine était en dessous. Pour moi, la décision est dure. C'est aussi le Luxembourg contre les États-Unis, ça peut être politique» a déclaré à L'essentiel Ulrich Nelting, président de la section karaté de la FLAM (Fédération luxembourgeoise des arts martiaux).

Blessée au coude, l'Américaine a déclaré forfait pour la finale. L'Égyptienne Ahlem Youssef est championne du monde sans combattre. Samedi, Jenny Warling tentera de décrocher la médaille de bronze.

(L'essentiel)