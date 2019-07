Après leur agression, Özil et Kolasinac au repos

Artikel per Mail weiterempfehlen

Les images avaient fait le tour du monde, la semaine dernière. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux avait montré une partie de l'agression dont ont été victimes les footballeurs d'Arsenal, Sead Kolasinac, et Mesut Özil, alors qu'ils se trouvaient dans une voiture, dans le nord de Londres, jeudi. On y voyait notamment Sead Kolasinac sortir du véhicule pour affronter les agresseurs, portant des casques et armés de couteaux qu'ils brandissent vers le Bosnien de 26 ans.

Depuis, les deux joueurs n'ont toujours pas refoulé un terrain de football et n'étaient donc pas sur la feuille de match pour le match amical Arsenal contre Lyon de dimanche (1-2). Leur entraîneur Unai Emery a justifié ce choix: « Ils sont venus ce matin (dimanche) avec le groupe, mais ils n'étaient pas prêts pour jouer le match. Ce n'était pas un bon moment pour jouer, car leur esprit n'était pas à 100% sur le football. Le plus important, c'est qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en sécurité, au calme avec leur famille», a-t-il expliqué.

Aucun des deux n'ayant été blessé physiquement, la reprise devrait être pour bientôt. «Je leur ai parlé, et j'ai décidé que le mieux pour eux était de rester encore un peu avec leurs proches, de laisser passer quelques jours, et ensuite de retrouver l'équipe, et de reprendre normalement. Nous jugerons l'évolution jour après jour», a conclu Unai Emery.

(Philippe Di Filippo/ L'essentiel)