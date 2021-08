Des tribunes pour les «non-​​vaccinés» en Belgique

Au moins quatre clubs belges de première division envisagent de parquer leurs supporters non vaccinés dans des tribunes séparées à l’occasion de leur prochain match à domicile, tandis que les assouplissements sanitaires qui entrent en vigueur ce vendredi permettent de nouveau de remplir les stades en Belgique, dévoile le quotidien flamand «Het Laatste Nieuws».

Il ne s’agirait pas d’une discrimination mais plutôt d’un geste envers les supporters réticents à l’idée de se faire vacciner, ont avancé les responsables des clubs concernés: Charleroi, Zulte-Waregem, Courtrai et Ostende. Les fans qui souhaitent retourner encourager leur équipe au stade sont pourtant censés présenter un certificat Covid, un test PCR négatif ou une preuve qu’ils ont été complètement rétablis du coronavirus.

«Il ne s’agit pas des antivaccins»

Les quatre clubs ayant malgré tout décidé d’ouvrir les grilles de leur stade aux fans non vaccinés estiment qu’il serait injuste de priver leurs fidèles supporters des matches de leur équipe favorite. «Les supporters nous ont aussi soutenus durant les moments difficiles. Il ne serait pas juste de ne pas les autoriser à entrer dans le stade s'ils n'ont pas encore eu la chance de se faire pleinement vacciner. Et nous ne voulons pas non plus les pénaliser avec un test onéreux», ont avancé les clubs concernés.

Le club de Zulte-Waregem a par exemple réservé une tribune séparée de 450 places pour les abonnés qui n’auraient pas encore obtenu leur deuxième dose de vaccin. «Mais il ne s'agit sûrement pas des personnes antivaccins», a précisé le porte-parole de Zulte-Waregem. La Ligue ne s’est pas opposée à cette démarche, et le Ministère de l’intérieur belge a validé le fait que des supporters non vaccinés puissent entrer au stade pour autant que les conditions sanitaires et de distance sociale soient remplies.

(L'essentiel)