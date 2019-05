«Aux JPEE on sent toute la nation derrière nous»

«L'essentiel»: Cette médaille d'or était l'objectif mais le Monténégrin Tomas Durovic (19,40 m) vous a donné du fil à retordre...

Bob Bertemes: Il était clair qu'il n'allait pas me laisser gagner tranquillement dans son pays. J'étais préparé à ce que ce soit une compétition assez dure. Mes trois premiers essais n'étaient pas bons, heureusement j'ai pu retrouver un bon feeling sur les trois derniers.

La pluie a-t-elle rendu les choses plus difficiles? Forcément un peu. Il faut faire plus attention à certaines choses. Mais on s'entraîne pour ça, même sous la pluie et les conditions sont les mêmes pour tout le monde.

Quand on dispute régulièrement des compétitions internationales que représentent les Jeux des Petits Etats? C'est contribuer à quelque chose de plus grand qu'un athlète. Toute la nation est derrière, tout le monde en tribune, c'est super motivant. Même au village on voit que le sport est quelque chose de grand. Apporter une petite médaille d'or c'est quelque chose d'hyper cool.

Que pensez-vous de ce dernier lancer à 20,57 m alors que vous meniez avec 19,92 m? Je suis très très content. La saison a été très longue, cela fait un mois et demi que j'ai repris. Passer les 20 mètres était l'objectif, réussir 20, 57 m (NDLR: record national à 21,00 mètres), c'est très bon signe.

Tableau des médailles JPEE

1 LUX 15 14 8 37

2 LIE 7 2 2 11

3 CYP 6 9 4 19

4 MON 6 7 10 23

5 ISL 5 5 7 17

6 MNE 4 1 3 8

7 MLT 1 5 7 13

8 AND 1 1 6 8

9 SMR 0 1 3 4

(Nicolas Martin / L'essentiel)