Le Barça devrait proposer un contrat de 10 ans à Messi

La rupture entre le FC Barcelone et Lionel Messi (33 ans) restera peut-être définitivement un mirage. Alors qu’en début de saison la tendance était à un départ de l’Argentin, dont le contrat s’achève en juin, l’arrivée de Joan Laporta à la tête du club a rebattu les cartes.

Élu président du Barça début mars, après avoir déjà occupé la fonction entre 2003 et 2010, Laporta a fait de la prolongation de Messi une priorité. «Il est le meilleur joueur du monde, a-t-il indiqué après la finale de la Coupe du Roi, il y a deux semaines. C’est un joueur qui est fortement lié au club, qui aime le Barça. Je suis convaincu qu’il veut rester et il sait déjà que l’on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu’il continue avec nous. C’est notre vœu le plus cher.»

«Il ne trouvera pas un meilleur domicile»

Son souhait est proche de se réaliser. Selon The Times, le sextuple Ballon d’or devrait se voir proposer d’ici peu un nouveau contrat d’une durée de dix ans. Toujours d’après le quotidien britannique, le père de la star et Joan Laporta auraient mené des discussions positives. L’accord prévoirait que Messi termine sa carrière européenne avec le Barça, avant d’éventuellement évoluer en MLS (États-Unis) puis de revenir en Catalogne et d’intégrer l’organigramme du club en tant que dirigeant exécutif.

Une telle issue ne serait pas pour déplaire à Pep Guardiola. Alors qu’on lui prête régulièrement l’envie de faire venir son ancien joueur à Manchester City, l’entraîneur catalan s’est une nouvelle fois prononcé en faveur d’une prolongation de la «Pulga»: «J’espère qu’il pourra terminer sa carrière au Barça. Messi sait qu’il ne trouvera pas un meilleur domicile.»

Luis Suarez, ancien coéquipier de Messi chez les Blaugranas (2014-2020), partage le même avis. «Si Messi me demande mon avis, en tant qu’ami je lui dirais que je ne l’imagine pas autre part qu’au Barça, ça ne lui conviendrait pas», a-t-il affirmé à la chaîne espagnole TV3. Les supporters du Barça ne peuvent pas encore pousser un ouf de soulagement, mais ils n’en sont plus si loin.

(L'essentiel)