Deux joueurs du Bayern font un don de 500 000 euros

À travers le projet «WeKickCorona», qui a déjà recueilli plus de 6 millions d'euros depuis un an et demi , les joueurs internationaux allemands Joshua Kimmich et Leon Goretzka ont fait don de 500 000 euros à une campagne de vaccination de l'Unicef, annonce le quotidien Bild, mercredi.

«La pandémie n’est pas un défi national, mais mondial. En tant que l'un des pays les plus riches du monde, nous sommes bien mieux placés dans la lutte contre le Covid-19 que beaucoup de pays pauvres. Avec Joshua, nous avons décidé de soutenir le programme Covax » a déclaré Leon Goretzka dans un communiqué publié par l'Unicef.

Le programme Covax vise à distribuer de manière équitable dans le monde les doses de vaccins contre le Covid-19. Le projet «WeKickCorona» est également soutenu par d'autres joueurs internationaux allemands comme Mats Hummels, Julian Draxler ou encore Leroy Sané.

