«Ils disent que le gamin peut battre les adultes»

This is absolutely incredible and chilling to me. A narrator in a football match commenting on one of uncle Miguel's games. I love this so much.

Les réseaux sociaux fourmillent de perles. Nous en avons trouvé une puisée du clasico 1990 de la Liga espagnole entre le FC Barcelone et le Real Madrid. À un moment donné, en évoquant Miguel Angel Nadal, le milieu défensif du Barça, le commentateur du match a eu fin nez. Ses propos - on ne peut plus prémonitoires - sont aujourd'hui rentrés dans l'histoire.

Et pour ceux qui ne comprendraient pas l'espagnol - vous êtes tout excusés - voici la traduction: «Bonne remise de Nadal! A propos de Nadal, on dit que son neveu joue bien au tennis du côté de Manacor. Et là-bas, sur l'île, ils disent que ce gamin peut battre tous les adultes.» Et le consultant (ou co-commentateur, on l'ignore) de rétorquer: «Oui, oui. Il faut alors qu'on prenne note de ce nom de Nadal...»

