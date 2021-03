Tiger Woods rentre chez lui en convalescence

«Je suis heureux d’annoncer que je suis rentré à la maison et que j’y continue ma convalescence. Je suis tellement reconnaissant pour les nombreux soutiens et encouragements reçus au cours des dernières semaines», a écrit Woods sur son compte Twitter. «Merci aux incroyables chirurgiens, médecins, infirmières et personnel des centres médicaux Harbor-UCLA et Cedars-Sinaï, vous avez tous pris grand soin de moi et je ne saurais trop vous remercier. Je vais me rétablir à la maison et m’efforcer de redevenir plus fort chaque jour», a-t-il ajouté.

Le 23 février au petit matin, Woods a perdu le contrôle de la voiture qu’il conduisait et effectué plusieurs tonneaux, sur une route pentue et propice aux accidents près de Los Angeles. Les secours ont dû utiliser un outil spécialisé et une hache pour extraire de sa voiture la star de 45 ans, décrite comme étant «lucide et calme», malgré la situation périlleuse où il se trouvait, par Carlos Gonzalez, le premier policier à être arrivé sur les lieux.

Il a ensuite été évacué vers le centre de traumatologie Harbor-UCLA, situé au sud de Los Angeles où il a été longuement opéré, notamment pour de multiples fractures ouvertes à la jambe droite qui ont nécessité de lui insérer une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville. Trois jours plus tard, il a été transféré au Cedars-Sinaï où il a depuis poursuivi ses soins orthopédiques et sa convalescence.

«Beaucoup de chance»

Entre-temps, le shérif du comté de Los Angeles, chargé de l’enquête sur l’accident, avait annoncé que Woods ne serait pas poursuivi «pour conduite dangereuse», arguant qu’«il s’agit ici d’un simple accident». Des investigations, toujours en cours, doivent en déterminer la cause. Les enquêteurs espéraient notamment que le véhicule, un modèle de luxe et très récent, soit équipé d’une boîte noire permettant de donner des informations sur la vitesse, «qui pourrait avoir joué un rôle dans cet accident».

Le shérif Villanueva avait ajouté qu’il n’y avait alors «aucune preuve» laissant penser que Woods conduisait sous l’emprise de stupéfiants, de médicaments ou d’alcool au moment de l’accident. S’il «a eu beaucoup de chance de s’en sortir vivant», selon les mots du policier Carlos Gonzalez, ses fractures à la jambe jettent un doute sur sa capacité à revenir dans le circuit professionnel. «S’il faisait un nouveau retour en tant que golfeur, je pense que ce serait vraiment extraordinaire», a ainsi estimé l’ancien champion britannique Nick Faldo.

Woods n’en est cependant pas à un come-back près. Il s’est relevé de presque toutes les blessures en 25 ans de carrière, notamment de multiples opérations du dos, dont une arthrodèse, une douloureuse fusion de vertèbres. Cela ne l’avait pas empêché en 2019, après onze ans de disette en Majeur, de remporter son 5e Masters d’Augusta, son 15e Grand Chelem, puis d’égaler la même année le record du nombre de titres sur le circuit PGA (82) jusqu’alors propriété du seul Sam Snead.

Début janvier, un mois et demi avant son accident, Woods venait de se faire opérer une cinquième fois du dos et craignait de ne pouvoir défendre ses chances en avril à Augusta. Une plus longue traversée du… bunker l’attend désormais avant d’éventuellement retrouver les greens.

