Michel Ries rejoint le Team Arkéa-​​Samsic

Après deux ans chez Trek-Segafredo, Michel Ries rejoindra la saison prochaine Arkéa-Samsic pour deux années, comme l'a annoncé vendredi, l'équipe française. «Nous étions en quête d’un jeune grimpeur capable d’accompagner et d’aider nos leaders, Michel Ries présente ce profil», a déclaré Emmanuel Hubert, le manager général de l'équipe qui compte dans ses rangs Nairo Quintana, Warren Barguil ou encore Nacer Bouhanni.

«Il s’agit d’une belle opportunité pour moi, et cela me procure à la fois une belle et grande motivation. Arkéa-Samsic est une formation qui possède un fort état d’esprit familial, et c’est ce que je recherchais», s'est quant à lui exprimé Michel Ries sur le site Internet de l'équipe.

Very happy to announce that I'll ride for Team @Arkea_Samsic next year!



I also want to thank everybody at @TrekSegafredo for the past two years! I've made great memories and I am grateful for all the opportunities I received! https://t.co/lv4vsgytUG