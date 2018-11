Mickelson parie 200 000 dollars sur un birdie

Tiger Woods et Phil Mickelson, 19 Majeurs et 123 titres sur le circuit américain à eux deux, s'affronteront vendredi à Las Vegas (à 21 heures, heure du Luxemourg) au cours d'une exhibition et sous l'égide de l'appellation «The Match».

Le principe? Un duel sur 18 trous, durant lesquels les deux joueurs seront équipés d'un micro et se lanceront une série de défis pour pimenter le tout. Des défis sous forme de paris, billets verts au rendez-vous. Ces sommes seront reversées à des associations caritatives, ce qui n'empêchera pas le vainqueur du match de repartir avec un chèque de 9 millions de dollars, financé par la production et les partenaires commerciaux de l'événement.

Des critiques

L'affiche de l'exhibition ne fait pas l'unanimité sur la planète golf. «S'ils avaient organisé ça il y a 15 ans, ça aurait été super. Mais, aujourd'hui, ça paraît un peu à côté de la plaque», a réagi le joueur nord-irlandais Rory McIlroy. Si Tiger Woods (42 ans) est bien une légende de son sport et que son retour au premier plan, observé lors de la saison écoulée, a été admirable, le choix de son adversaire fait grincer quelques dents. Phil Mickelson (48 ans) est certainement l'un des golfeurs les plus populaires des États-Unis, mais il n'a gagné qu'un tournoi depuis 2013.

Lefty, son surnom, est néanmoins un parieur avéré au charisme indéniable. On en a eu une nouvelle preuve, mercredi, au cours de la conférence de presse d'avant-match à Las Vegas. Où Mickelson a lancé les hostilité en pariant 100 000 dollars qu'il ferait birdie (1 coup sous le par) au trou numéro 1. Pas en reste non plus dans le domaine, Woods lui a alors proposé de doubler la mise. Accepté! 200 000 dollars seront donc en jeu dès le premier trou, vendredi à Las Vegas. Ça va chauffer. Et chambrer. N'en déplaise aux détracteurs de «The Match».

