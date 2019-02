Adam Levine chante torse nu et lance la polémique

Le traditionnel concert de la mi-temps, dimanche soir pendant la finale du Super Bowl, a sans doute fait plus vibrer les spectateurs que le match. Il était aussi attendu après la controverse ayant entouré le choix de Maroon 5, un groupe californien presque exclusivement blanc, pour chanter à Atlanta, haut lieu de la musique noire en général, et du rap en particulier.

Le concert en lui-même s'est passé sans encombre, avec les rappeurs Travis Scott et Big Boi en invités, jusqu'à ce qu'Adam Levine enlève son tee-shirt pour conclure sa prestation et se retrouve torse nu. Une nouvelle polémique, totalement inattendue, a alors pris immédiatement forme, beaucoup rappelant qu'en 2004, Janet Jackson avait, elle, fait scandale lorsque Justin Timberlake avait dévoilé l'un des seins de la chanteuse lors du concert de la mi-temps. Beaucoup ont ainsi estimé qu'il y avait deux poids deux mesures avec, d'un côté, un homme blanc et de l'autre, une femme noire.

Une pétition avait également été lancée pour demander au chanteur Adam Levine et sa bande de renoncer et marquer ainsi leur solidarité avec Colin Kaepernick. Cet ancien joueur est devenu persona non grata en NFL après s'être agenouillé, à plusieurs reprises, lors de l'hymne national d'avant-match, pour protester contre les violences policières, dont sont victimes de nombreux hommes noirs aux États-Unis.

