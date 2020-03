Quand le challenge de Paul Pogba dérape...

Quand on est en confinement, on s'occupe comme on peut. Une des dernières trouvailles en date des internautes est un challenge dont le but est de faire un maximum de jongles avec les pieds avec un rouleau de papier toilette. Une chose que les footballeurs, dont Lionel Messi ou Neymar, maîtrisent forcément plutôt bien. Mais pas les profanes.

Ainsi, Paul Pogba, star française de Manchester United, a voulu mettre au défi son épouse, Maria Salaues. Le tout sous le regard attentif de leur fils d'un peu plus d'un. Et ce qui devait arriver, arriva. Le rouleau a fini dans la tête du bambin. «Mon amour, qu'est-ce que tu as fait?», se marre Paul Pogba dans la vidéo. «Je n'arrive pas à arrêter de rire. Quand le #stayhomechallenge dérape», a commenté l'international français de 27 ans sur Instagram.

(L'essentiel/fec)