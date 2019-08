Lukaku et l'Inter réussissent leurs débuts

Le pauvre gardien Gabriel a passé une bien vilaine soirée, lundi soir. Le dernier rempart brésilien de l'US Lecce a été bombardé de toutes parts (24 tirs, 8 cadrés), sur la pelouse de San Siro, et a dû aller chercher le cuir à quatre reprises au fond de ses filets. L'Inter a profité pour prendre très anecdotiquement la tête du championnat italien, grâce à ce large succès plus que mérité. Brozovic, Sensi, Lukaku et Candreva ont chacun inscrit un but et l'addition aurait pu être plus lourde si l'infortuné Martinez n'avait pas eu autant de mal à régler la mire.

L'attaquant belge, acheté à grands frais à Manchester United, n'a pas ménagé sa peine, sur le front de l'attaque milanaise. Il a beaucoup décroché et essayé d'orienter le jeu, avant de marquer à l'heure de jeu, en profitant d'un rebond laissé par le dernier rempart adverse.

(L'essentiel)