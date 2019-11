Adidas floque le drapeau russe à l'envers!

Si de bas en haut, les couleurs du drapeau russe sont bel et bien le blanc, le bleu et le rouge, le même type de remarque est également valable avec le tout nouveau maillot de la Belgique, où sur le drapeau, de gauche à droite, le noir précède le jaune et le rouge.Ce qui n'est pas le cas, non plus, sur le nouveau maillot des Diables rouges où le rouge côtoie immédiatement le noir et puis le jaune. Ce qui ne devrait toutefois pas empêcher les Belges de porter leur nouveau maillot face aux Russes, justement, ce samedi, à Saint-Pétersbourg, là où ils s'étaient inclinés face à la France en demi-finale de la Coupe du monde 2018.