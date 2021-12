«Plus ma queue est longue, plus je suis fort»

Zlatan Ibrahimovic est connu pour son sens de la punchline. Invité sur la chaîne de télévision italienne Rai 3 pour la promotion de son livre «Adrenalina», l'attaquant suédois de l'AC Milan a expliqué qu'il devait son niveau à la longueur de sa queue de cheval.

« Berlusconi a toujours voulu que je me coupe les cheveux. Je lui ai dit que je ne pouvais pas car ma force se trouve dans mes cheveux. C’est pour ça que j’ai fait ma queue-de-cheval. Plus elle est longue, plus je suis fort », a déclaré le joueur de 40 ans dans un éclat de rire. L'anecdote remonte à son premier passage au Milan AC, il y a dix ans.

Cette saison, le vétéran suédois a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives en 9 matches de série A avec le Milan AC, actuel leader du championnat italien. Il n'a cependant pas marqué en Ligue des Champions, alors que son club joue mardi soir sa qualification pour les 8es de finale de la compétition européenne.

Ho quarant’anni e due figli che non sono più bambini, ma ragazzi. A quest’età in genere si tira una riga sul foglio e si fanno le prime somme, i primi bilanci. Se il giocatore Ibra lo conoscono tutti, l’uomo Ibra no.

È il senso di questo libro.#Adrenalina - #MyUntoldStories pic.twitter.com/ESlRXh4ZCL — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 2, 2021

