«C'est le flou total. La seule chose que je sais, c'est que les matches auront lieu... mais pour le reste, je ne sais rien», abonde un fan franco-allemand, Sébastien, 28 ans, auditeur financier à Luxembourg. Il avait acheté dès 2019 des places pour le match d'ouverture à Rome, pour Allemagne-France, la deuxième demi-finale puis la finale à Londres.

«Je ne sais pas si je devrai faire un test PCR, je ne sais pas si je devrai être vacciné, je ne sais pas si je pourrai aller à Londres sans quarantaine, je ne sais pas si la jauge sera à 25, 30, ou 50%, je ne sais même pas si je pourrai garder toutes mes places car j'ai entendu parler d’un tirage au sort», énumère-t-il.

«C'est trop galère, j'ai rendu tous mes billets»

Le programme initial de Sébastien prévoyait du tourisme, également. Dès l'année dernière, il avait «réservé l'avion Luxembourg-Rome, puis Rome-Munich, puis Munich-Luxembourg, et tous les logements. Je pensais passer quelques jours à Rome et Munich. J'ai dû tout annuler, et les compagnies aériennes ne m'ont même pas tout remboursé pour le moment», regrette-t-il.

Il a tout de même envie d'essayer d'y aller, même si «ce ne sera pas l'Euro idéal si on ne peut pas chanter, si on doit garder le masque en tribunes, si on doit respecter les distances, si on n'a pas le droit de boire des bières, si on ne peut pas aller dans les bars après les matches...» C'est principalement pour cette raison que Nassim Tirèche, qui a fait toute la Coupe du monde 2018 avec les Irrésistibles Français, a renoncé. «Je devais le faire avec des potes avec qui nous y allons ensemble d'habitude, j'ai tout annulé, c'est trop galère, j'ai rendu tous mes billets», lance-t-il.

«Plus on avance et plus on se dit que ce sera impossible»

Lors d'un point récent avec la Fédération française de football (FFF), les informations manquaient. «Cela bouge en permanence», résume Fabien Bonnel, porte-parole des Irrésistibles français. «L'UEFA vole avec le vent, elle n'est pas certaine et on ne peut pas lui en vouloir.»

Et de toutes façons, l'organisme gérant le foot européen dépend des décisions prises par les États des onze villes accueillant l'Euro. Pour le premier match des Bleus, le 15 juin à Munich, «plus on avance et plus on se dit que ce sera impossible pour nous d'y aller», se désole Fabien Bonnel, le porte-parole des IF.

Budapest, le 19 juin, pour le deuxième match, contre la Hongrie, «on nous dit "open bar, on vise 100%", mais l'UEFA veut quand même imposer une certaine distanciation dans les tribunes pour ne pas entasser tout le monde. Le 100% a très peu de chance d'être réaliste...» anticipe-t-il.

(L'essentiel/afp)