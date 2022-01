L'ancien boss de Newcastle attaque les propriétaires

L'homme d'affaires britannique Mike Ashley a porté plainte contre Amanda Staveley et son mari, copropriétaires du club de football de Newcastle, depuis que l'ancien dirigeant du groupe d'habillement Frasers le leur a cédé ainsi qu'à un fonds saoudien. Les raisons de la plainte restent pour l'heure inconnues.

Mike Ashley a été propriétaire du club pendant 14 ans et l'a cédé en octobre, à un consortium comprenant le fonds d'investissement saoudien, PCP Capital Partners et les frères David et Simon Reuben, pour environ 300 millions de livres (333 millions d'euros) selon les médias britanniques.

Amanda Staveley est la propriétaire et fondatrice de PCP Capital Partners et son époux Merhdad Ghodoussi est l'un des associés dirigeants de la société d'investissements. D'après des documents judiciaires reçus lundi par l'AFP, l'ancien propriétaire a déposé sa plainte, fin décembre, à la Haute Cour de justice de Londres, par l'intermédiaire de sa société St James Holdings contre Mme Staveley et M. Ghodoussi.

Mike Ashley has launched High Court legal action against Newcastle co-owner Amanda Staveley & her husband Mehrdad Ghodoussi. Details not yet made public #nufc https://t.co/sXXELjPJGb — Craig Hope (@CraigHope_DM) January 8, 2022

