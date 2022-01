«Je ne veux plus penser au karaté pour l'instant»

L'essentiel: Quelle est la nature de votre pause?

Kimberly Nelting: C'est une pause à durée indéterminée. Après l'Euro U21 (où elle a été sacrée), j'avais expliqué que je voulais faire une pause. Beaucoup ont compris que ce serait une petite coupure. Mais j'avais besoin de faire une pause plus longue pour moi, ma famille et ma santé mentale.

Des championnes ont libéré la parole sur la santé mentale. Cela vous a-t-il aidée à prendre votre décision?

Simone Biles m'a donné de la force pour prendre cette décision car ce n'était pas facile du tout. Mon entourage plaçait beaucoup d'attente en moi et c'était difficile d'imaginer le décevoir.

Avez-vous une idée de la durée de cette pause?

Je pense que je reviendrai un jour. Ça peut durer six mois, comme deux ans. Il y a des karatékas qui ont repris à 24 ou à 25 ans et qui sont devenus les meilleurs du monde. Je ne me fixe pas de limite. Mais pour le moment je ne veux plus penser au karaté.

Vous souhaitez découvrir le monde du cinéma.

Ça a toujours été une de mes passions. Avec le karaté c'était difficile d'avoir du temps pour y penser. Je veux tout donner et voir ce qui va se passer.

Quels sont vos projets?

Je fais actuellement un stage chez un acteur luxembourgeois avec qui j'ai fait trois mois de préparation, puis je souhaite partir tenter ma chance à Berlin.

Avez-vous déjà eu des expériences dans ce milieu?

J'ai réalisé des photoshootings avec le karaté et l'an passé j'ai fait des vidéos qui sortiront bientôt. Je me suis rendu compte que j'aimais jouer un rôle et m'amuser avec la caméra.

(Recueilli par Nicolas Grellier/L'essentiel)