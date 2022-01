Tom Brady prend sa retraite après 22 saisons en NFL

La légende américaine du football américain Tom Brady, 44 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière rapporte samedi la chaine ESPN.

La superstar de la NFL avait laissé plané le doute quant à son avenir, après l'élimination prématurée des Tampa Bay Buccaneers en play-offs dimanche, alors qu'une éventuelle retraite, à 44 ans, faisait l'objet de nombreuses spéculations.

«Je n'y ai pas encore beaucoup réfléchi. Je vais prendre les choses au jour le jour et voir où nous en sommes», avait déclaré le quarterback en conférence de presse d'après défaite (30-27) concédée face aux Los Angeles Rams.

Tom Brady is retiring from football after 22 extraordinary seasons, multiple sources tell @JeffDarlington and me.



