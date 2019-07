Matricule 24 au classement mondial, récent quart de finaliste en Grand Chelem à Wimbledon, Guido Pella a avoué dans une interview à la chaîne de TV argentine Telefe qu'il s'interrogeait sur le fait qu'il voue une grande passion au tennis. L'Argentin vit pourtant une saison exceptionnelle avec un titre (son premier) à São Paulo et déjà 1 149 355 dollars de gains amassés sur le circuit ATP en 2019 (4 129 131 dollars en carrière).

Il a pourtant dit: «Arrivé à 29 ans, je ne sais pas si j'aime jouer au tennis. Je le fais parce que je suis bon et parce que ça me permet d'en vivre». Guido Pella se souvient également qu'il n'a que modérément apprécié sa phase d'apprentissage et regrette les sacrifices qu'il a dû faire étant jeune: «Imaginez, moi m'entraînant à 14 ans seul à Buenos Aires... J'ai perdu des amis. Je ne sais pas ce que c'est de s'asseoir pour manger avec des amis. Je ne me sens pas bien quand je suis dans un groupe de gens».

«J'ai pleuré pendant trois semaines»

L'Argentin évoque aussi les sacrifices de ses parents modestes, à qui il a désormais certainement pu renvoyer l'ascenseur: «On voyageait en voiture entre Bahia et Mendoza, soit 1 200 km. On devait faire le plein tous les 200 km, le tennis coûte très cher. Du jour au lendemain, on m'a dit que je devais aller à Buenos Aires parce qu'un sponsor aimait bien ma façon de jouer. Un dimanche soir, je suis allé dire au revoir à ma mère. Et je suis arrivé seul dans cette grande ville, dans une pension. Je me demandais ce que je faisais là. Les gens étaient hostiles et j'ai pleuré pendant les trois premières semaines».

Guido Pella a en quelque sorte fait une André Agassi. Lui aussi avait déclaré qu'il n'avait jamais aimé le tennis.

(L'essentiel)