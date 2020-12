«Messi n’a pas pas la passion du football»

Récemment interrogé lors d’une conférence de presse sur la mort de Diego Maradona, l’entraîneur du Benfica, Jorge Jesus, a dit tout le bien qu’il pensait de l’ancien No 10 de la sélection argentine. Selon des propos rapportés par Diario Sport, Maradona occupe une place immense dans l’histoire du football pour Jorge Jesus.

«Maradona était le meilleur joueur de l’histoire, avec Pelé. Maradona était le plus grand, pas seulement parce qu’il était un génie et un joueur, mais surtout par sa passion. C’est cela qui fait la différence», a estimé Jorge Jesus. «Il était le meilleur joueur sur le terrain, mais il avait aussi la passion du football. Il est né pour être footballeur, et il avait tout. Ce n’était pas un produit fabriqué. Il est né comme ça. Il avait un amour unique pour le ballon», a poursuivi l’entraîneur du Benfica.

«Maradona était au-dessus de tous»

Interrogé ensuite sur la nouvelle génération de joueurs de football, Jorge Jesus n’a pas vraiment mâché ses mots en les comparant à Maradona.

«Cristiano Ronaldo a un peu de passion, mais Messi n’en a pas. Il n’a pas du tout la passion. Messi est un grand joueur, mais là on parle de la vie, du ressenti et de la passion pour le football. Maradona était au-dessus de tous dans ces domaines», a conclu Jorge Jesus. Après les rumeurs de transfert, le parcours peu reluisant du Barça en Liga cette saison et ses relations soi-disant tendues avec son coéquipier Antoine Griezmann, voilà un nouvel épisode où Lionel Messi est ouvertement critiqué.

L’Argentin, qui sera laissé au repos ce mercredi pour le match de Ligue des champions contre Ferencvaros, n’est qu’à trois buts du record détenu par Pelé en tant que joueur ayant marqué le plus de buts pour un seul club. Jusqu’à présent, Messi en compte 641 avec le FC Barcelone, tandis que Pelé s’est arrêté à 643 avec le club brésilien de Santos.

(L'essentiel)